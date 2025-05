De uma ponta à outra: o significado das "BRs" que cortam o Brasil

FORTALEZA, CE, BRASIL, 09-02-2015: Movimento do trânsito na BR-116. Acidentes de trânsito matam mais nas BRs cearenses. (Foto: Fábio Lima/O POVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

Quem já passou por rodovias certamente se familiariza com a expressão "BR". Presente em placas e sendo sempre seguida por alguma numeração, essa nomenclatura diz mais do que aparenta e pode servir de localização, sendo um guia precioso para quem passa pelas estradas brasileiras. De acordo com Francisco Heber, do Departamento de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Ceará (UFC), o nome "BR" significa que aquela é uma via federal. Elas são administradas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) ou concedidas à iniciativa privada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Letras são acompanhadas por três números. Profissional explica que a primeira cifra indica a categoria das vias, conforme o Sistema Nacional de Viação (SNV). Por exemplo, aquelas rodovias que começam com 0 são as chamadas "radiais" e ligam Brasília ao interior do Brasil ou às capitais. Uma mostra disso é a BR-020, que conecta o Distrito Federal a Fortaleza. Vias iniciadas com 1 são as "longitudinais", que conectam o Brasil de norte para sul. Aquelas que começam com 2 são as transversais, que ligam o país de leste para oeste. A numeração 3 representa as diagonais, que conectam o Brasil de Leste para oeste e as vias quem se iniciam com 4 são as chamadas rodovias de ligação, que ligam duas rodovias federais ou uma rodovia federal a um ponto ou localidade importante. Significado dos números iniciais das BRs:

0 - rodovias radiais: ligam Brasília ao interior do País ou às capitais;

1 - rodovias longitudinais: ligam o País de norte para sul;

2 - rodovias transversais: ligam o País de leste para oeste;

3 - rodovias diagonais: ligam o País de noroeste para sudeste ou de nordeste para sudoeste

4 - rodovias de ligação: ligam duas rodovias federais ou uma rodovia federal a um ponto ou localidade importante. Fonte: Francisco Heber, professor do Departamento de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Ceará (UFC) Guia para viajantes Se o primeiro número da BR indica o tipo de rodovia que ela é, os dois seguintes apontam a posição da via em relação a Brasília e aos limites Norte, Sul, Leste e Oeste. Algoritmos podem variar de 0 a 99.

De acordo com o Ministério do Turismo, a numeração das estradas radiais alterna no sentido horário, desenhando uma espécie de circulo ao redor da capital federal. As vias longitudinais obedecem a uma lógica específica: se a rodovia tiver os dois últimos numerais entre 01 e 49 ela está, em ordem crescente do litoral para o interior, a leste de Brasília. Já se a numeração estiver entre 51 a 99 quer dizer que a via está localizada a oeste da capital federal. Com as transversais, se os últimos números forem de 00 a 49 quer dizer que a via está ao norte de Brasília. Por outro lado, se numerais estiverem entre 50 e 99, significa que ela está ao sul da capital.

Leia também: Brasil inicia vacinação nas escolas públicas; serão 274 no Ceará

Em relação as vias diagonais, segundo o Ministério do Turismo elas podem ser orientadas na direção Nordeste para Sudoeste ou no sentido Noroeste para Sudeste. No primeiro exemplo "os dois números finais da rodovia variam, segundo números pares, de 00, no extremo Nordeste do país, a 50, em Brasília e de 50 a 98, no extremo Sudoeste".