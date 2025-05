Centenas de jornais e sites publicam conteúdo da Agência Brasil

São 5h no bairro Morada do Sol, em Rio Branco, e os trabalhos já começaram na redação do ac24horas, jornal online em atividade há 18 anos. A preparação da pauta diária inclui acessar a Agência Brasil e selecionar textos e fotos que possam ser publicados na editoria de notícias nacionais. São 5h no bairro Morada do Sol, em Rio Branco, e os trabalhos já começaram na redação do ac24horas, jornal online em atividade há 18 anos.

A editora-chefe do ac24 horas, Thais Farias, diz que os conteúdos facilitam o trabalho diário e garantem o acesso a uma informação segura. "Nós acreditamos que as informações da Agência Brasil carregam credibilidade e funcionam como uma fonte de extrema confiança para os veículos nacionais, principalmente àqueles mais afastados dos grandes centros urbanos do país, onde checar in loco uma informação pode se tornar uma tarefa mais difícil e, por vezes, inviável", diz a editora-chefe. A linha editorial do ac24horas prioriza temas de política, mas tem espaço para assuntos diferentes como educação, cultura, entretenimento e cotidiano. Há correspondentes em outras regiões do estado, para além da capital. Os leitores englobam desde os mais jovens até os mais experientes. Como agência de notícias pública, a Agência Brasil coloca os conteúdos produzidos pelos seus jornalistas à disposição de todos os veículos de comunicação. Não é preciso desembolsar um centavo diretamente. Como diz o texto do pop-up que surge toda vez que o conteúdo é copiado, "a republicação é gratuita desde que citada a fonte".

Thais Farias sabe disso há pelo menos 13 anos, quando começou a trabalhar no jornalismo acreano. Ela está desde 2019 no ac24horas como repórter e há pouco mais de dois anos desempenha a função de editora-chefe do jornal. “Comecei como estagiária no tradicional jornal impresso O Rio Branco. No mesmo grupo, passei pela TV, onde atuei com produção, reportagem e também tive o primeiro contato com o jornalismo online. Desde esse primeiro contato, há mais de dez anos, tive a Agência Brasil como uma fonte segura de informação e sempre acesso em busca de notícias com credibilidade”, diz Thais Farias. A mais de 3 mil quilômetros dali, em Palmas, o Conexão Tocantins leva ao público informações do estado e regiões adjacentes. O site de notícias funciona desde 2007 e tem no conteúdo da Agência Brasil um complemento importante para abordar temas mais diversos. A repórter Nayara Pires confirma que o uso do material é frequente na redação do Conexão Tocantins.

“Utilizamos na íntegra ou editado em razão da relevância e interesse público da informação, como forma de complementar o menu editorial do site em áreas relevantes que impactam diretamente a vida do cidadão, como economia, política, saúde e cotidiano”, diz Nayara. Dessa forma, veículos com poucos profissionais e uma redação mais enxuta conseguem ampliar o tipo de conteúdo que fornecem aos leitores, explica a repórter. “A importância se dá pelo caráter informacional isento e que estabelece um equilíbrio sobre os ângulos e perspectivas no tratamento da informação, além de servir como suporte para os pequenos veículos que ainda não têm uma redação abrangente e consolidada cobrindo distintas editorias de interesse público”, destaca Nayara.

Com sede em São Paulo, o site de notícias Brasil de Fato republica até três textos por dia da Agência Brasil. Segundo o coordenador-geral de Conteúdo, Rodrigo Chagas, são priorizadas coberturas factuais e efemérides. Além de aumentar o volume de notícias, o complemento ajuda a liberar os repórteres para trabalhar em produções autorais.