Cachorra não abandona tutor atropelado e embarca junto na ambulância no RS

A cachorra que acompanhava um homem de 69 anos, atropelado na BR-386, localizada entre Passo Fundo e Soledade, no Norte do Rio Grande do Sul (RS), na última quinta-feira, 8 de maio, não abandonou o tutor e se recusou a deixá-lo durante o atendimento no asfalto, dentro da ambulância e nem na porta do hospital.

A lealdade do animal de estimação foi registrada pelos socorristas que estavam atendendo a vítima no local.