Marina Silva diz que propostas democratizam política ambiental

“Imagina quanto a gente teria que pagar se fôssemos fazer uma consultoria para sair com 2 mil propostas. Agora imagina que, além das propostas, tem ainda a pessoa que implementa a proposta na comunidade ou território, com um vocalizador que é articulador. É isso que a democracia faz”, acrescentou.

Segundo a ministra, as questões apresentadas durante a conferência servirão de sinalização para o Ministério do Meio Ambiente, para o governo federal, bem como para os governos estaduais, municipais e para as empresas. “E o que não foi priorizado não vai ser encostado”, garantiu a ministra.

Marina Silva lembrou que a política ambiental brasileira implementada durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é feita com base nos princípios democráticos de compartilhar autoria, realização e reconhecimento, e que a conferência encerrada nesta sexta-feira (9) é um processo enfático de mostrar as prioridades da agenda do século 21 voltada ao desenvolvimento sustentável.

“Isso, não apenas na sua dimensão ambiental, mas na sua dimensão política, cultural, econômica e social”, acrescentou.

Margareth Menezes

Também presente na cerimônia de encerramento da conferência, a ministra da Cultura, Margareth Menezes disse que a melhora na posição do Brasil no ranking de desenvolvimento divulgado pela Organização das Nações Unidas (ONU), mostra que o país, ao mesmo tempo em que melhora a qualidade de vida de seus cidadãos, o faz de forma conjunta às iniciativas que vem desenvolvendo visando a proteção do meio ambiente.