Os golpes virtuais que mais fazem os brasileiros perder dinheiro

"Mãe, tudo bem? Tive um problema com meu cartão, você consegue me enviar um pix de R$ 800 agora?”. Foi essa mensagem que a aposentada Lourdes Diana, de 77 anos, recebeu em seu WhatsApp em agosto do ano passado e a fez perder R$ 1 mil.

Prejuízo que, segundo o órgão, chega a R$10,1 bilhões, em 2024. Volume 17% maior do que o registrado no ano anterior quando essa perda foi de R$8,6 bilhões.

Assim como Lourdes, 153 mil pessoas foram vítimas do "golpe do WhatsApp" , no Brasil em 2024, segundo dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O golpe das falsas vendas (150 mil vítimas) e do falso funcionário de banco (105 mil vítimas) completam o ranking das três abordagens mais comunicadas por clientes às instituições bancárias.

a capacidade de a internet atingir milhões de pessoas;

o imediatismo e

a capacidade dos golpistas de manipular as pessoas.

"Estatisticamente quanto mais pessoas você atinge, maior a possibilidade de essas pessoas caírem em golpes. O segundo ponto é a rapidez. A internet dá essa necessidade de ser tudo mais rápido, fazendo com que as pessoas nem pensem no que estão fazendo. E a terceira é a questão da tecnologia. Apesar de as pessoas usarem a internet diariamente, elas não têm noção da força que ela tem. Consequentemente, se usar algumas técnicas psicológicas, vai ser muito fácil manipular as pessoas”, explica Wanderson Castilho, perito em crimes digitais.

Leia mais Ligações feitas por robôs: como identificar e o que fazer para se proteger

Sobre o assunto Ligações feitas por robôs: como identificar e o que fazer para se proteger

Outra pesquisa feita sobre os golpes digitais no Brasil, aponta que 24% dos brasileiros com mais de 16 anos afirmaram já terem perdido dinheiro em golpes no último ano. Ou seja, isso representa quase um a cada quatro pessoas com mais de 16 anos.