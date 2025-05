Hoje é Dia destaca a criação da Agência Brasil e da Rádio MEC FM

Nascimento do cantor potiguar Expedito Baracho (90 anos)

Alemanha Ocidental junta-se à OTAN durante Guerra Fria (70 anos)

Nascimento do compositor fluminense Heitor Leite Sodré, o Heitor Catumbi (130 anos)

Morte do cantor e compositor fluminense Dilermando Pinheiro (50 anos) - por influência de Luís Barbosa, que conheceu na Rádio Sociedade, passou a utilizar um chapéu de palha no acompanhamento de samba, que apelidou de "Stradivarius", e no qual batucou por aproximadamente 20 anos

Dia Mundial do Lúpus - comemoração que conta com o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde (OMS) para conscientizar sobre alguns dos sintomas do Lúpus Eritematoso Sistêmico, uma doença auto-imune crônica de causa desconhecida e de difícil diagnóstico, que acomete mais de cinco milhões de pessoas em todo o mundo

Entra em funcionamento a Agência Brasil (35 anos)

Inauguração da Rádio MEC FM (42 anos)

