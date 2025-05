Concerto da Filarmônica de Minas Gerais terá transmissão na Rádio MEC

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A apresentação tem regência do maestro associado da Filarmônica de Minas Gerais, José Soares. Desde que assumiu o posto na orquestra, Soares atua como regente titular do seriado “Concertos para a Juventude”, voltado às famílias e à formação de novos públicos.

Neste ano, a série de concertos destaca A Orquestra nos Contos, com seus reis e rainhas, heróis e heroínas, criaturas mágicas e outros personagens. Durante o espetáculo exibido pela Rádio MEC hoje, a Filarmônica interpreta as suítes nº 1 e nº 2 de L’Arlésienne e de Carmen.

Em curta carreira devido à sua morte prematura aos 36 anos, Georges Bizet obteve poucos sucessos antes de Carmen, seu trabalho final. A obra tornou-se uma das óperas mais populares e uma das mais executadas no mundo.

Sobre a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais

Fundada em 2008, a Filarmônica de Minas Gerais tornou-se referência no Brasil e no mundo por sua excelência artística e vigorosa programação. Conduzida pelo diretor artístico e regente titular, Fabio Mechetti, a orquestra é composta por 90 músicos de todas as partes do país, da Europa, Ásia e Américas.