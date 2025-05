TV Brasil: série Terra Prometida traz papel do país na 2ª guerra

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com seis programas, o seriado conta histórias baseadas em fatos reais que foram reconstituídas em animação e com imagens de arquivo de pessoas afetadas pela batalha.

Cada capítulo da atração fica disponível por 10 dias no app TV Brasil Play após exibição na programação do canal público.

A obra tem como pano de fundo momentos importantes do país naquele período, sua participação na Segunda Guerra, a ascensão de Hitler, o início do plano de segregação, a humilhação da população de origem judaica e todas as atrocidades do nazismo.

"Terra Prometida" retrata histórias como a de Aracy Guimarães Rosa, uma mulher corajosa que driblou os protocolos da diplomacia brasileira e conseguiu vistos e passaportes para centenas de refugiados judeus.