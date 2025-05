Saiba como consultar os locais de prova do concurso do MPU

Os locais de aplicação das provas do concurso público do Ministério Público da União (MPU) no próximo domingo (4) já podem ser consultados no endereço eletrônico da Fundação Getulio Vargas (FGV), a banca examinadora do certame, com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato. (FGV), a banca examinadora do certame, com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O comprovante de inscrição e/ou do pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado nos locais de realização das provas ou quando solicitado. Dia do concurso As provas objetiva e discursiva para os cargos/especialidades de analista e técnico do MPU serão realizadas em todas as capitais do país neste domingo. Pela manhã, de 8h às 12h30, no horário oficial de Brasília, será a vez dos candidatos aos cargos de analista. Os candidatos das vagas de técnicos terão as provas aplicadas de 15h às 19h30, também no horário de Brasília. Os portões de todas as unidades de aplicação serão fechados 30 minutos antes do início das provas, ou seja, às 7h30 no turno da manhã e às 14h30 no turno da tarde.

A FGV avisa, no edital do concurso, que é de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local onde fará as provas e o comparecimento no horário determinado. Não será permitida a entrada de candidato após o fechamento dos portões. Itens permitidos O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente; documento de identidade original; e o comprovante de inscrição. Serão considerados documentos de identidade:

· carteiras expedidas pelas secretarias de segurança pública, institutos de identificação, comandos militares, corpos de bombeiros militares; · Carteira Nacional de Habilitação (CNH); · carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.);

· carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; · passaporte brasileiro; · certificado de reservista;