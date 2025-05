Justiça terá posto em Copacabana para atender público de Lady Gaga

O mega show da cantora Lady Gaga, neste sábado (3), na praia de Copacabana, contará com apoio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Um posto do Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos será montado para atuar em conjunto com o Ministério Público, a Defensoria Pública e as polícias Civil e Militar para resolver com rapidez casos envolvendo o público que vai assistir ao espetáculo da artista.

A unidade móvel do Juizado ficará estacionada na Avenida Atlântica, em frente à Escola Municipal Doutor Cícero Penna e próxima da Rua República do Peru, para atendimento das infrações penais comunicadas pela polícia.

O expediente terá início às 15h30 de sábado e a previsão é de que se estenda até a madrugada de domingo (4).

O Juizado tem competência ampla de atendimento, exceto para os casos relacionados à infância, que deverão ser apresentados a delegacia de plantão no local para encaminhamento à Delegacia de Proteção à Infância e ao Adolescente (DPCA).