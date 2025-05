Feira das Yabás celebra Dia do Trabalhador no centro do Rio

Nada melhor do que comemorar o Dia do Trabalhador em um encontro com muito samba e comida saborosa como frango com quiabo, feijoada, rabada, tripa lombeira, angu à baiana e macarronada com carne assada.. Já são nove edições no local, mas essa é a primeira que vai ocorrer no Dia do Trabalhador.

“A feira é uma espécie de síntese do que eram os quintais. Nem restaurantes vendem o que elas fazem. A gente não leva o fast food para lá, não é nada disso. A gente leva senhoras, donas de casa, que fazem essa cultura do quintal suburbano onde tinha o samba. Elas levam essa cultura para lá do jeito que fazem em Madureira e em suas casas, da forma que era feito, e eu subo no palco para fazer uma roda de samba bem de quintal”, disse o compositor em entrevista à Agência Brasil .

Criada em 2008, pelo cantor e compositor Marquinhos de Oswaldo Cruz, para valorizar as matriarcas chamadas tias e consideradas as Yabás, a Feira celebra a cultura afro-brasileira e as tradições dos bairros vizinhos Oswaldo Cruz e Madureira, na zona norte do Rio. A região é berço de escolas de samba como a Portela, cuja quadra sedia as edições da feira no segundo domingo de cada mês.

Quando começou na quadra da Portelinha, os pratos preparados pelas tias eram a feijoada da Neide e macarronada feita pela Tia Edite. A partir daí Marquinhos conseguiu um patrocínio, e a Feira das Yabás conquistou as ruas próximas à quadra da Portela, já entregando para o público outros pratos da tradicional comida da região. “Foi assim que nasceu a Feira das Yabás”, pontuou, acrescentando que houve a adesão de outras tias, como a Selma, filha do mestre Candeia, que fazia a comida preferida do pai, carne seca com abóbora.

Samba do Trabalhador

O público vai poder se divertir com uma programação extensa. Além das barracas com as comidas feitas pelas tias, Marquinhos de Oswaldo Cruz vai apresentar a sua tradicional roda de samba. A agenda tem ainda, às 14h, a Roda de Conversa com o tema: Mercado de Trabalho na Economia Criativa, comandada pelo carnavalesco, professor e apresentador Milton Cunha.

E, se as atividades são para homenagear o personagem do dia, a partir das 18h50, a última atração será com um convidado especial: o cantor e compositor Moacyr Luz e o seu Samba do Trabalhador, conhecida roda de samba que ocorre nas segundas-feiras no Clube Renascença, no Andaraí, zona norte do Rio. Criada por Moacyr Luz, a reunião ocorre neste dia porque é o único da semana em que os músicos não trabalhavam, e, assim, podiam se divertir juntos.

“Nada melhor que, no Dia do Trabalhador, ter um Samba do Trabalhador. Moacyr é um guerreiro nesta história também, junto às nossas trincheiras na luta pelo samba. Moacyr é amigo, parceiro”, concluiu.