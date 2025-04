Moradores de Canoas se unem para cobrar obras antienchentes

O município de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, teve dois terços de sua área urbana invadida pelas inundações que atingiram o Rio Grande do Sul em maio do ano passado.

Por várias semanas, as águas cobriram diversos bairros, fazendo com que mais de 150 mil moradores, mais da metade dos 347 mil habitantes da cidade, precisassem sair de suas casas.

Inicialmente, além do trabalho de resgate e salvamento, o grupo foi importante para denunciar os furtos que ocorriam nos bairros alagados da região metropolitana. A atuação voluntária e engajada dos moradores fez com que fosse criada a Comissão SOS Bairro Fátima/Rio Branco .

"O dique é uma estrutura de engenharia, não é um amontoado de terra. Então, isso tem um cálculo técnico de altura, de largura, de resistência, de inclinação dos taludes, que são as margens do dique. Quando tu fazes uma intervenção, seja na ponta da rodovia BR-448, que cortou o talude do dique, seja a instalação de um muro em cima do dique ou até o rebaixamento do dique para usar como via pública, tu mudas o coeficiente de resistência do dique e ele não tem mais capacidade de suportar aquilo para o qual ele foi projetado", explica o Fabio Fanfa, engenheiro agrônomo e perito judicial especialista em segurança de barragens.

Também morador do Bairro Fátima, Fanfa integra a comissão de moradores e chegou a elaborar um laudo pericial para demonstrar a intervenção indevida das obras de construção da BR-448, que margeia a cidade de sul a norte pelo Parque Estadual do Delta do Jacuí, sobre o talude do dique que protege justamente bairros como Fátima, Rio Branco e Mathias Velho.

"Toda vez que tu mexes numa obra de engenharia é a mesma coisa que descascar o pilar de um prédio. Se fizer isso, você expõe a ferragem, ela se deforma e o prédio cai. O dique é a mesma coisa, você não pode cavar o dique porque ele se deforma e também cai. E é esse o grande detalhe que precisa ser corrigido".

À espera de recursos

Em Canoas, a água dos rios Jacuí e Gravataí romperam os diques em diferentes pontos. Obras emergenciais estão em andamento com recursos próprios da prefeitura, para reconstruir as barreiras nos pontos em que elas cederam, mas a intervenção precisa ser realizada em toda a extensão dos diques, incluindo elevação de altura para uma cota mais segura contra inundações e remoção de obras irregulares, como moradias de famílias em situação de vulnerabilidade, que precisarão ser reassentadas.

Intervenções semelhantes também devem ser feitas em outras cidades, como Porto Alegre, onde os diques do bairro Sarandi e da Fiergs passam por reforma.

A Agência Brasil voltou às regiões afetadas pelas cheias de 2024. Confira a galeria de imagens de Canoas: