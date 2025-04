Pesquisa mostra que 90% dos brasileiros apoiam redução de metano

“É por isso que os brasileiros estão demonstrando alguns dos maiores níveis de apoio a ações climáticas ousadas nas Américas. Eles entendem o que está em jogo e veem a redução do metano como prioridade para evitar o aquecimento do planeta mais rapidamente”, disse Marcelo Mena.

Segundo o diretor executivo do Global Methane Hub, Marcelo Mena, o percentual no Brasil reflete os impactos climáticos atuais que o país enfrenta.

O estudo foi encomendado pela Global Methane Hub, uma iniciativa que reúne filantropos, especialistas, organizações sem fins lucrativos e governamentais. Ela conta com mais de US$ 200 milhões em fundos coletivos para acelerar a mitigação do metano no planeta.

Outras medidas seriam monitorar e medir as emissões de metano na agricultura (85% de apoio) e criar um programa para reduzir as emissões do gás provenientes de resíduos, que exigisse separação de recicláveis e proibição de resíduos orgânicos em aterros (90% de apoio).

Metano

De acordo com o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima (SEEG), o Brasil é o quinto maior emissor de metano do mundo e tem registrado aumento das emissões. A agropecuária é responsável pela maior parte, sendo o gado de corte a principal fonte do setor.

As emissões de metano (CH4) tem impacto alto no aquecimento global. As moléculas, segundo o SEEG, têm vida útil mais curta na atmosfera (entre 10 e 20 anos) e são 28 vezes mais potentes do que as de gás carbônico (CO2) em um período de 100 anos.