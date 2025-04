EBC ganha prêmio por atuação nas redes sociais

A EBC venceu com o case de conteúdos do programa Sem Censura, da TV Brasil , que abordavam temas como saúde, segurança e uso de telas na infância . A categoria tem como objetivo premiar “instituições que promoveram informações de interesse público, através de conteúdos certeiros e relevantes”.

A EBC é responsável pela gestão de mais de 30 perfis e acumula quase 10 milhões de seguidores nas redes sociais . Entre os perfis administrados, além do carro-chefe @tvbrasil , estão as contas de @ebc, @canalgov e @agencia.brasil . A empresa passou por um recente investimento em sua produção digital com a criação da Superintendência de Comunicação Digital e Mídias Sociais, em 2023.

No ano passado, o programa foi consagrado com o prêmio APCA, organizado pela Associação Paulista de Críticos de Arte, na categoria Melhor Programa de Televisão.

“É um reconhecimento do esforço da atual gestão em fortalecer a atuação nas redes sociais e de um time extremamente qualificado que carrega uma produção de conteúdo diversa, relevante e sintonizada com a sociedade”, afirmou o presidente da empresa, Jean Lima.

Também foi reconhecido no prêmio Melhores do Ano do site NaTelinha, parceiro do UOL, na categoria Melhor Programa de Entrevistas.