Defesa Civil alerta para tempestades na capital e litoral de São Paulo

O estado de São Paulo vai registrar a passagem de uma frente fria com chuvas neste início de semana. A Defesa Civil alerta para a ocorrência de tempestades em algumas regiões, inclusive com quedas de raio e ventos fortes.

As regiões mais afetadas serão a capital e o litoral norte. Nesses locais, haverá temporais generalizados, a partir do período da tarde, de acordo com meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil (CGE).

Nas demais regiões do estado também poderá haver temporais, mas de forma mais localizada e sem acumulados elevados.

A partir desta terça-feira (29), uma massa de ar seco afastará as chuvas da região e provocará a diminuição das temperaturas.

Risco de deslizamento

Diante das chuvas recentes, a Defesa Civil alerta também que o solo está encharcado e, por isso, moradores devem ficar atentos aos sinais de deslizamento de terra, como rachaduras nas paredes dos imóveis, água barrenta, descendo pelo morro e poste e árvores inclinados.