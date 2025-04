Caminhos da Reportagem mostra sincretismo da Festa de São Jorge

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A edição inédita do Caminhos da Reportagem traça um panorama sobre diversos aspectos das manifestações culturais e de fé presentes na celebração no programa desta segunda (28), às 23h, na TV Brasil. Com o título "Salve Jorge, um Santo Popular", a produção jornalística da emissora pública ainda pode ser acompanhada no app TV Brasil Play e também fica disponível no YouTube do canal.

A forma de festejar, que mobiliza a população ao mesclar cultura e religião, "revela muitos elementos de uma sociabilidade carioca", avalia a professora de Antropologia da Universidade Federal Fluminense, Ana Paula Miranda.

A maior aglomeração de devotos ocorre na Igreja Matriz de São Jorge em Quintino Bocaiuva, bairro da Zona Norte da capital fluminense, onde a equipe do Caminhos da Reportagem acompanhou a festa. De acordo com as estimativas da paróquia, mais de um milhão e duzentas mil pessoas passaram por lá.

História, religiosidade e devoção

Segundo a Igreja Católica, São Jorge nasceu na Capadócia, atual território da Turquia, e se tornou um soldado romano. Quando o imperador Diocleciano começou a perseguir os cristãos, ele teria se recusado a abandonar a sua fé e foi decapitado no dia 23 de abril. O culto chegou ao Brasil com os portugueses e foi impactado pela religiosidade de povos africanos, o que contribuiu para a popularidade de São Jorge, como explica o historiador Luiz Antônio Simas.