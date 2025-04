TV Brasil transmite ADRM Maringá X Unimed Campinas neste domingo 

A TV Brasil apresenta neste domingo (27) mais um capítulo da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa). A partir das 10h45, o ADRM Maringá recebe o Unimed Campinas. O duelo acontece no ginásio da Associação Recreativa Copel (Arcom), em Maringá (PR).

A LBF Caixa reúne os principais talentos do basquete feminino nacional e tem transmissão garantida na TV Brasil. Como emissora oficial, o canal público reforça seu compromisso com a visibilidade das atletas e o fortalecimento do esporte no país.