Grupos de Bumba Meu Boi do Maranhão se apresentam no Rio

As festividades do São João começam no estado nordestino no dia 4 de maio e vão até o último dia de julho.

Considerada patrimônio imaterial do Brasil, a manifestação tem origens indefinidas, mas elementos culturais africanos e europeus, introduzidos principalmente por meio da religiosidade, segundo a Secretaria de Turismo do Maranhão.

Nas comunidades que fazem a brincadeira, as celebrações e o trabalho em torno da festa duram praticamente o ano inteiro. Um dos desafios é preparar o couro do boi, revestimento de camurça belamente decorado com canutilhos que recobrem o corpo do animal, pois é de bom tom que seja renovado a cada temporada.

Mas é durante os festejos juninos que ele reina absoluto, arrastando multidões. No Bumba Meu Boi do Maranhão, a variedade de sotaques, ou ritmos, faz a diferença.