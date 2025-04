Túmulo do papa foi feito com pedra da região de seus avós, na Itália

O túmulo do papa será, por escolha dele, simples. Sem adornos ou as extravagâncias imagináveis para um chefe de Estado ou um grande líder religioso. Apenas a inscrição "Franciscus" e a reprodução de uma cruz ao centro. Mas um detalhe dá o caráter pessoal e especial ao local do repouso final do corpo do carismático chefe da igreja católica: o túmulo foi construído com uma pedra extraída da região da Ligúria, na Itália. Foi lá que nasceu seu bisavô. O túmulo do papa será, por escolha dele, simples. Sem adornos ou as extravagâncias imagináveis para um chefe de Estado ou um grande líder religioso. Apenas a inscrição "Franciscus" e a reprodução de uma cruz ao centro. Mas um detalhe dá o caráter pessoal e especial ao local do repouso final do corpo do carismático chefe da igreja católica:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Antes de se tornar o primeiro papa a adotar o nome Francisco, ele era Jorge Mario Bergoglio, nascido em Buenos Aires, Argentina. Mas suas origens remetem à pequena Cogorno, uma comuna na região metropolitana de Gênova, localizada na região da Ligúria, no noroeste da Itália. Vincenzo Girolamo Sivori nasceu em Cogorno, em 1850, casou-se com Caterina Sturla, também italiana, mas foi construir família em Buenos Aires. Um de seus filhos, Francisco Sivori Sturla, seria o avô do primeiro papa sul-americano. Francisco teve seu primeiro contato com os parentes distantes em 2017. Foi em Gênova que encontrou sua prima, Angela Sivori. Aos 87 anos, ela pode conhecer pessoalmente seu primo vindo da Argentina e já consagrado como líder dos católicos de todo o mundo. “Finalmente conheço os Sivori!”, exclamou o papa Francisco na ocasião, apertando as mãos dos parentes. “Fizemos fila, sete de nós. E ele nos recebeu como um primo vindo do 'fim do mundo'”, lembrou Cristina Cogorno, filha de Angela. Funeral Teve início neste sábado (26) a Missa de Exéquias, que marca o primeiro dia do Novendiali – nove dias de luto e orações em honra ao pontífice. A celebração eucarística acontece no átrio da Basílica de São Pedro. Ao final, ocorrem os ritos da Última Commendatio e da Valedictio, despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias.

Os nove dias de celebrações eucarísticas em sufrágio do pontífice morto serão marcados por missas no período que se inicia este sábado e segue até 4 de maio, sempre às 17h (horário local), na Basílica de São Pedro, com exceção da Missa da Divina Misericórdia, que será neste domingo (27), às 10h30 (horário local), na Praça de São Pedro. O corpo do papa ficou exposto na Basílica de São Pedro por 3 dias, para que milhares de pessoas pudessem dar seu adeus a Francisco. Na noite de sexta-feira (25), o caixão de madeira e zinco foi selado e colocado no átrio da Basílica, em frente ao altar.