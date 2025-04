Agricultura urbana e hortas comunitárias são tema do Xodó de Cozinha

O papel da agricultura urbana e a contribuição das hortas comunitárias são temas da edição inédita do programa Xodó de Cozinha que aapresenta neste sábado (26), às 13h. A chef Regina Tchelly recebe o arquiteto e urbanista Marllon Sevilha para conversar sobre o assunto. Eles ainda preparam três receitas saborosas com chuchu, que desmistificam a ideia de que o alimento não tem gosto e é sem graça.

A produção original do canal público prioriza a alimentação saudável, nutritiva, de baixo custo e com uso integral dos alimentos. O Xodó de Cozinha está disponível no app TV Brasil Play e também pode ser acompanhado no YouTube da emissora.

O programa lebra que o chuchu tem fama de ser um alimento sem sabor, mas a apresentadora Regina Tchelly explica que o segredo para aguçar o paladar está no preparo desse legume.

Durante a atração da TV Brasil, com a ajuda de Marllon Sevilha, a chef faz um empanado crocante de chuchu, além de cremosinho e doce com a hortaliça. Nutritivo e coringa, o chuchu é de simples plantio, o que faz dele um alimento abundante.

Convidado e anfitriã discutem como os espaços de cultivo das hortas comunitárias ampliam a capilaridade da agricultura urbana. Esses espaços coletivos não só oferecem alimentos para a comunidade, mas também colaboram com o desenvolvimento ambiental saudável, muitas vezes ocupando terrenos vazios.