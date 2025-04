Quadrilha é presa por furtar bolas, chuteiras e uniformes da CBF

Três pessoas foram presas em flagrante furtando materiais esportivos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), órgão que organiza campeonatos nacionais e administra as seleções brasileiras masculina e feminina.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (25) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Os três envolvidos foram surpreendidos na quinta-feira (24) na saída do centro de treinamentos da CBF, que fica na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro.