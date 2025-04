Arroz produzido por quilombolas abastece cozinha solidária em Sergipe

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O grão é produzido por famílias quilombolas e da agricultura familiar do estado, por meio do Programa Arroz da Gente, que é coordenado pela Conab.

Segundo a Conab, foram destinados R$ 870 mil para aquisição do alimento. O arroz, longo fino tipo 1, foi entregue para a Cozinha Solidária Danielle Bispo, que distribui gratuitamente para a população do município há três anos. O espaço é uma iniciativa do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).

A companhia informou ainda que essa foi a maior entrega do Arroz da Gente, programa do governo federal voltado para ampliar e diversificar a produção de arroz no país, com foco em povos e comunidades tradicionais, indígenas, assentamentos da reforma agrária e agricultura familiar. No final do ano passado, a Conab entregou 32 toneladas para o Programa Bahia Sem Fome.

