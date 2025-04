Demarcar territórios é luta contínua dos povos indígenas, diz ministra

às comunidades originárias no Brasil.

Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, a ministra disse que a pauta indígena precisa ir além de um dia (19 de abril). Ela ressaltou que é possível perceber que há um aumento da adesão às causas.

“Um dia é muito pouco para falar de tantas pautas. A principal bandeira de luta dos povos indígenas sempre foi e continua sendo a demarcação dos territórios”, explicou.

A ministra acrescentou que foram firmadas parcerias com diferentes ministérios em prol das temáticas, como a efetivação do aumento da imunização contra doenças nos territórios. Inclusive, no próximo sábado (26), será lançado o mês da vacinação na Bahia.

“Ações concretas”

Outras parcerias envolvem ampliar a educação nos estados e também fomentar a agricultura indígena. “São várias as iniciativas que a gente faz para que a gente entregue ações concretas nos territórios”.