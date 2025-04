TV Brasil celebra os 65 anos de Brasília com programa especial

Em 1979, quase 20 anos depois da inauguração, Brasília ganhava de presente, pelas mãos do maestro Claudio Santoro, a Orquestra Sinfônica da cidade. O Caminhos da Reportagem resgata, ainda, um episódio exibido em 2024, que conta como foram os primeiros anos da orquestra, que posteriormente viria a se chamar Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, em homenagem ao maestro.

Clinaura Macêdo, violinista aposentada da orquestra, ressalta o prestígio que Santoro tinha e como ele foi capaz de levar grandes nomes para tocar em Brasília.

“Nesse período, ainda em 1979, a orquestra nascendo, Jacques Klein veio tocar conosco. Foi um dos pianistas mais importantes do Brasil, reconhecido internacionalmente. Em 1980, veio Nelson Freire, um dos cinco pianistas mais importantes do mundo. Veio ainda Jean-Pierre Rampal, o maior flautista do mundo, francês. Além de três compositores do primeiro patamar do Brasil: Camargo Guarnieri, Guerra Peixe e Francisco Mignone”.