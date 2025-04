Trabalhador fica ferido durante incêndio em plataforma da Petrobras

O coordenador-geral do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF) e diretor da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Sergio Borges Cordeiro, informou que o incêndio seguido de uma explosão aconteceu por volta das 7h25. Segundo ele, 176 trabalhadores estavam a bordo da plataforma.

Segundo a Petrobras, desde o ano de 2020, a plataforma não produz petróleo. “As pessoas que estão a bordo de PCH-1 estão bem e as equipes não essenciais serão preventivamente desembarcadas para que a integridade das instalações seja avaliada. Uma comissão será formada para apurar as causas do incidente”, acrescenta a nota.

Acidentes em 2024

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), as atividades de exploração e produção de petróleo no país registraram 731 acidentes no ano passado.

De acordo com os dados, 183 pessoas ficaram feridas, sendo 78 com gravidade, e uma morte foi registrada.