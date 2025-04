Brasilienses homenageiam papa Francisco nos 65 anos da capital

A tradicional missa celebrada na Catedral de Brasília em todos os aniversários da capital do país, que completou 65 anos nesta segunda-feira (21), foi marcada pela homenagem ao papa Francisco. A tradicional missa celebrada na Catedral de Brasília em todos os aniversários da capital do país, que completou 65 anos nesta segunda-feira (21), foi marcada pela homenagem ao papa Francisco.

No altar da Catedral, uma grande foto do primeiro Bispo de Roma latino-americano em 2 mil anos de história marcou a missa, onde também foi exposta a cruz usada na Primeira Missa do Brasil, em 1500. A estudante de direito Maria Eduarda Monteiro Dourado, de 18 anos de idade, disse que foi um susto a notícia da morte do papa e relembrou seus ensinamentos para a juventude. "Ele foi uma pessoa muito humilde e falava sobre a caridade com seu acolhimento aos pobres. Ele falava muito sobre a juventude dentro da Igreja, e eu acho que o meu papel como jovem é olhar para ele como uma inspiração", disse a moradora de Riacho Fundo 2, uma das regiões administrativas de Brasília. Maria Eduarda diz ser apaixonada pela capital, apesar de citar a insegurança "em algumas regiões da cidade".

“Vou para o Rio de Janeiro, para Goiás, e percebo que aqui nós somos únicos. Me sinto muito acolhida de morar aqui, independentemente de ser Plano Piloto ou região administrativa”, disse. O Plano Piloto é a região central de Brasília com o metro quadrado mais valorizado se comparado com as outras regiões. Tristeza O médico Victor Wichrowski, de 35 anos de idade, carregava uma imagem do papa Francisco na missa dos 65 anos de Brasília. Ele disse que também recebeu a notícia da morte do líder da Igreja Católica com um misto de tristeza e alegria.

“Ele foi um ótimo pastor para a nossa Igreja. Dá aquela saudade ao mesmo tempo que dá confiança de que realmente ele pode descansar em paz, que fez um trabalho muito bonito”, explicou o brasiliense.

Victor avalia que o papa Francisco trabalhou para incluir todos na Igreja Católica, independente das diferenças, além de destacar o cuidado com o meio ambiente e denunciar as guerras em curso. Para o morador do Distrito Federal, é possível trazer os ensinamentos de Francisco para o cotidiano da cidade. “A defesa do diálogo, de buscar uma unidade, é a lição maior que Francisco deixa para nós. Como Brasília é uma cidade, digamos, à frente do seu tempo, acho que o papa Francisco também esteve à frente do seu tempo”, disse Victor.