Programa de rádio veicula sambas para entender o Brasil

"O Brasil é mais desigual do que as pessoas imaginam. Para entender desigualdade, é preciso olhar para os ricos. De cada R$ 4, R$ 1 está na mão de 1% da população." Essas reflexões e dados são do sociólogo e economista Marcelo Medeiros, estudioso da realidade brasileira desde os anos 1990.

A convite do programa Roda de Samba, ele examinou os problemas de desigualdade no Brasil à luz de sambas assinados por Dorival Caymmi, Elton Medeiros, Mauro Duarte, Paulinho da Viola, Wilson Baptista, entre outros. O programa vai ao ar neste domingo (20) ao meio-dia pela Rádio Nacional. Segundo Medeiros, há diversos tipos de desigualdade como de renda, acesso à educação de qualidade, atendimento à saúde e até "na maneira como as pessoas são tratadas pela polícia." Ele enfatiza que a desigualdade pesa contra as pessoas negras e as mulheres, e, portanto, discutir questões raciais ou direitos reprodutivos "não é identitarismo." Em meio às histórias narradas nos sambas, o sociólogo e economista opina que o Brasil não depende de crescimento econômico robusto para diminuir fome e pobreza. "Basta melhorar a distribuição da renda", diz no Roda de Samba. O especialista assinala que para isso são necessárias iniciativas como mudar a tributação, que hoje com a carga de impostos regressivos onera os mais pobres e com isenções e subsídios beneficia os mais ricos.