CCBB em SP apresenta movimento cinematográfico indígena

A programação foi dividida em 17 eixos temáticos e inclui também atividades paralelas, como uma mesa-redonda, que será realizada no dia 30 de abril, às 18h, com a presença das curadoras e dos cineastas Sérgio Yanomami e Vincent Carelli. Há ainda duas sessões comentadas: uma dos filmes O Verbo se Fez Carne; Kaapora, o Chamado das Matas; e Ibirapema, que será realizada no dia 27 de abril, e outra com a exibição dos filmes Os Sonhos Guiam; Aguyjevete, Avaxi’i; e Bakish Rao: Plantas en Lucha, que acontece no dia 1º de maio.

O festival ocorre entre os dias 26 de abril e 25 de maio no Centro Cultural Banco do Brasil, no centro de São Paulo. A programação está disponível no site da mostra.

Além de São Paulo, a exposição será levada também ao CCBB Rio de Janeiro, de 14 de abril a 12 de maio.