Defesa Civil prevê fortes chuvas e frente fria para São Paulo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No sábado (19), a previsão indica uma passagem rápida de uma frente fria, com possibilidade de chuvas mais generalizadas e temporais. No domingo (20), uma massa de ar seco e fria deve inibir as chuvas e provocar uma queda mais acentuada da temperatura.

Para quem pretende viajar no feriado de sexta-feira, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada. As pancadas de chuvas previstas no sábado podem impactar as condições das estradas, inclusive podendo acontecer alagamentos, queda de árvores e baixa visibilidade.

Pancadas de chuvas

Na região metropolitana de São Paulo, na passagem de quinta para sexta-feira (18), as condições do tempo podem causar pancadas de chuvas isoladas, mas que podem ser fortes. Mesma situação para sábado. A expectativa é a diminuição do mau tempo no domingo (20) e segunda-feira (21).

O mesmo cenário deve se repetir na Baixada Santista e Vale do Ribeira, e, ainda, no litoral norte e no Vale do Paraíba.