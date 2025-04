Instituto Revoar abre inscrições para Grupo de Apoio Emocional ao Luto

O Grupo de Apoio Emocional ao Luto (Gaer) abre inscrições para a 30º turma do projeto. As reuniões ocorrerão gratuitamente de forma online via Google Meet, às 18h, nos dias 15, 22, 29 de abril e 6 de maio. As inscrições podem ser feitas pelo link disponível nas redes sociais do projeto com vagas para todo o Brasil.

A proposta da ação é oferecer acolhimento para quem enfrenta o processo do luto e deseja encontrar suporte para ressignificar a perda. “O luto é uma jornada individual e complexa, mas não precisa ser vivida sozinha. Criamos esse espaço para que os participantes encontrem escuta, compreensão e um ambiente seguro para compartilhar suas vivências”, afirmou a psicanalista e vice-presidente do Instituto Revoar, Elaine de Tomy,