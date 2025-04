Sesc SP promove evento em São José dos Campos no Dia Mundial do Lazer

O Sesc SP comemora nesta quarta-feira (16), em São José dos Campos, o, com o simpósio Lazer, Sustentabilidade e Desenvolvimento – Caminhos para um Desenvolvimento Sustentável, para estimular a população a refletir sobre a importância dessa prática no cotidiano. O evento visa também fortalecer a ideia do lazer como direito social e sua importância na vida cotidiana, bem como expandir e promover a prática em todo o mundo.

“O Dia Mundial de Lazer faz parte da intersecção entre o desenvolvimento do conhecimento sobre lazer e a importância do lazer em políticas públicas, em desenvolvimento emocional, social, cultural e as práticas que existem em nossa sociedade. Ele está aí para nos lembrar de sua importância em diferentes esferas – culturais, sociais, intelectuais, econômicas – e para a nossa sociedade, uma sociedade que ainda está muito focada nas relações de trabalho”, afirmou Carnicelli, especialista brasileiro radicado na Escócia.

Das 10h às 20h30, na sede do Sesc em São José dos Campos, será discutida uma proposta de reflexão sobre a importância do lazer na sociedade, sobretudo no que tange a temas que atravessam questões contemporâneas, tais como qualidade de vida, desenvolvimento sustentável e sustentabilidade integral.

Também fazem parte da programação as mesas Lazer, Território e Sustentabilidade, com Andrea Rabinovici, Maurício Mendes Belmonte e Thiery Maciel; Educação, Cultura e Diversidade através do Lazer, com Flávio Kishigami, Eduardo Pacheco e Regiane Galante; e o bate-papo sobre Bem-estar e Desenvolvimento, no encerramento do simpósio, com Rodrigo Ataíde e Rosângela Martins.

*Texto alterado às 17h13 para correção de informação: o evento será realizado nesta quarta-feira (16), e não hoje.