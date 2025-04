Ingressos para Bienal do Livro do Rio já estão à venda

Programada para acontecer entre 13 e 22 de junho, a Bienal do Livro do Rio de Janeriro iniciou a venda de ingressos pela internet na última segunda-feira. As entradas custam R$ 42, com meia-entrada a R$ 21.

O evento deve reunir mais de 600 mil pessoas durante dez dias, no Riocentro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Na edição deste ano, o tradicional festival literártio terá o formato inédito Book Park, investindo em um parque de diversões literário com experiências imersivas, como a Roda Gigante Leitura nas Alturas Light, com cabines personalizadas com personagens e áudios de histórias como as daTurma da Mônica, e as séries Percy Jackson e As Crônicas de Nárnia.

Outras atrações na mesma linha serão o Labirinto de Histórias Paper Excellence, espaço interativo onde os livros ganham vida, e o Escape Bienal Estácio, com cenários e desafios inspirados em thrillers de sucesso.

Como em outras edições, um dos grandes atrativos será a possibilidade de ouvir e interagir com os escritores. Na Praça Além da Página Shell, encontros com autores se misturam a atrações musicais, apresentações, gincanas, festas e até trends das redes sociais. Além disso, no Palco Apoteose Shell, autores consagrados e personalidades participarão de 40 painéis e mais de 70 horas de conteúdo,.