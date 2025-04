Casa da Mulher Brasileira terá duas novas unidades no estado do RJ

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Secretária de Estado da Mulher do Rio de Janeiro, Heloisa Aguiar, considera que a Casa da Mulher Brasileira é um marco na política de proteção e promoção dos direitos das mulheres no estado do Rio de Janeiro.

"Trata-se de um espaço pensado para oferecer acolhimento integral, humanizado e articulado a mulheres em situação de violência. Muitas vezes, o caminho para romper com o ciclo da violência é longo, desgastante e fragmentado. Com a casa, todo esse atendimento será feito de uma forma que garante mais agilidade, segurança e acolhimento", ressalta.

As unidades serão instaladas no bairro de São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro, e no município de Volta Redonda, a partir de um investimento total de R$ 28,5 milhões, proveniente do Programa “Mulher Viver Sem Violência”, do Ministério das Mulheres. A previsão é que elas fiquem prontas em agosto de 2026.

As Casas da Mulher Brasileira oferecem serviços especializados para mulheres vítimas dos mais diversos tipos de violência, 24 horas por dia e todos os dias da semana.