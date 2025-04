Santa Feira do Peixe começa nesta terça-feira em São Paulo

O objetivo da feira é tornar os pescados acessíveis ao grande público.

“Durante o ano, a comercialização desses produtos no setor de pescados da Ceagesp ocorre no atacado, sendo possível comprar apenas em grandes quantidades. Mas, durante a Semana Santa, realizamos a Santa Feira do Peixe justamente para que o consumidor final também compre com a gente, no varejo”, disse Amaral.