Oficina ensina escrita criativa a partir da cultura do slam no Rio

“Era um festival de hip-hop. Juntava uma galera que dançava, que recitava poesia, que já estava envolvido com batalha de rima e tudo mais”, recorda. A partir desse primeiro contato, ainda no ensino fundamental, Rafael passou a se entender como um multiplicador, com a vontade de levar as mesmas oficinas das quais participou ao longo dos anos de escola para outros estudantes. Assim nasceu a “Oficina de Escrita e Slam”, em parceria com a Editora Ascensão.

“O Ocupa Hip-Hop é um projeto que tem como base utilizar elementos do hip-hop, como a rima, os fundamentos do DJ, o grafite e a break dance, como instrumento de transformação e de potencialização. O começo do projeto foi sempre nos espaços educacionais, depois estive em algumas faculdades levando esse projeto e ele ganhou vários desdobramentos, porque entendi também que outras pessoas, de diferentes idades, também precisavam desse conteúdo”, explica.

Teoria e prática

Um desses “novos caminhos” é a “Oficina de escrita Criativa e Slam”, que se volta para o movimento crescente das rodas culturais de slam e das batalhas de rima para trabalhar dinâmicas de escrita criativa. As aulas acontecem todas as quartas-feiras no Instituto Via Solidária, em Campo Grande, ao longo de seis meses. As três primeiras semanas de cada mês são dedicadas a compreender os fundamentos do slam, com exercícios e debates sobre poesia e outros gêneros textuais para estimular a criatividade dos alunos.

Durante as aulas, os alunos também aprenderão sobre a história da poesia falada e as técnicas de composição, além de experimentarem performances práticas. Ao menos uma vez por mês, os alunos também terão contato com um autor convidado já presente no cenário literário. “Todo mês, a dinâmica vai ser essa. Vamos tirar as três primeiras semanas do mês para ter as oficinas, práticas de estímulo à escrita e fundamentos do slam e, sempre na última semana, um bate-papo com um autor, para também mostrar isso na prática”.