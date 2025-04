Unicamp abre seleção para estudantes refugiados

Segundo a Unicamp, somente podem se inscrever no processo seletivo os candidatos que estejam cursando ou que já tenham cursado ensino superior no exterior .

São 45 vagas abertas, com 26 opções de cursos na graduação da universidade . O edital está disponível também na página da Comvest . Na inscrição, os estudantes devem escolher uma única opção de curso e indicar com qual dos três idiomas (inglês, espanhol ou português) farão a avaliação.

Prova de Leitura e Interpretação de Textos (PLIT), Prova de Conhecimentos Específicos (PCE) relativos às grandes áreas de conhecimento

Prova de Redação

Análise de Compatibilidade Curricular

Para a fase de análise curricular será convocado um número equivalente a três vezes o número de vagas no curso. A lista de candidatos convocados para a fase de análise curricular será divulgada no dia 2 de junho de 2025 e os selecionados precisam enviar digitalmente a documentação exigida e descrita no edital, entre os dias 3 e 6 de junho de 2025.

A análise de compatibilidade de currículo compete à Comissão de Graduação do curso pretendido e os critérios constam do edital. No mesmo período, os candidatos deverão enviar a documentação comprobatória da situação de refúgio ou risco, conforme especificada no edital.

A Unicamp já contava com um processo de ingresso simplificado para refugiados, mas sem a possibilidade de realizar uma prova a distância. Desta maneira, espera-se que a prova online permita que pessoas que ainda não chegaram ao Brasil também possam se candidatar.