Entidades propõem plebiscito sobre temas de interesse da população

Chamado de Ato Nacional de Lançamento do Plebiscito Popular 2025, o evento será realizado a partir das 18h30 de hoje no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), no Largo São Francisco, região central de São Paulo.

“Nós vamos fazer uma campanha política envolvendo três pautas. A primeira é o fim da escala 6x1, que é uma escala de trabalho desumana e não permite que as pessoas tenham vida além do trabalho. Os outros temas são a redução da jornada de trabalho e a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, promovendo a taxação de quem ganha mais de R$ 50 mil no Brasil. Esta é uma campanha que defende a reforma tributária, ou seja, que quem ganha menos pague menos impostos e quem ganha mais pague imposto de verdade”, explicou a advogada Glória Trogo, militante do PSOL e uma das organizadoras do Plebiscito Popular 2025.

Apesar desses temas já estarem em discussão no Congresso Nacional, Glória disse que o plebiscito pretende convidar a população a também fazer parte do processo e a refletir sobre as propostas.