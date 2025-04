Vítimas de acidentes com motos crescem em Araruama

O Centro de Trauma do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, em um ano de funcionamento, registra números crescentes. Os acidentes de moto correspondem a 41% dos atendimentos realizados pelo setor, somando 509 casos no período. O Centro de Trauma do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, em um ano de funcionamento, registra números crescentes. Os acidentes de moto correspondem a 41% dos atendimentos realizados pelo setor, somando 509 casos no período.

A unidade - construída pelo governo do estado - recebeu mais de 1,2 mil pacientes, sendo 925 acidentados. Ela é uma referência regional para casos de traumato-ortopedia. "A estatística mostra como foi importante a implantação do Centro de Trauma na região. Ele está salvando muitas vidas pela agilidade no atendimento especializado. Parabenizo a equipe do hospital pela dedicação e o belo trabalho que vem sendo desenvolvido. E apelo aos motoristas para que tenham consciência e respeito no trânsito", disse o governador Cláudio Castro. O diretor da unidade, Mário Jorge Espinhara, conta que, em 2024, foram 438 casos de acidentes de motos; 131 com automóveis, 85 de quedas e 80 atropelamentos. Em 2025, esse número permanece alto: entre janeiro e fevereiro, houve 144 atendimentos a vítimas de motos; 42 de carros e 19 atropelamentos. O médico avalia ainda que os números revelam uma predominância de pacientes do sexo masculino, principalmente devido a uma maior exposição a acidentes de trânsito. O perfil é de adultos jovens, tanto moradores da região quanto turistas, com tempo médio de internação variando conforme a gravidade do trauma.

Números Em 2024, deram entrada 662 homens e 261 mulheres, vítimas de trauma. Em 2025, considerando janeiro e fevereiro, foram 189 homens e 100 mulheres atendidos no setor. “O Centro de Trauma (CT) é uma referência para moradores e turistas que não precisam mais se deslocar para outras regiões. Eles são atendidos por uma equipe qualificada, capaz de atuar com rapidez em casos de média e alta complexidade. Com a criação do CT, nosso tempo de resposta caiu em até três horas, o que é fundamental para o bom prognóstico dos casos”, destacou Espinhara. Os três municípios das nove cidades da região que mais enviaram pacientes, em 2024, foram: Araruama (622), São Pedro da Aldeia (81) e Cabo Frio (71).