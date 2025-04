Adolescente receberia R$20 mil por execução de médica em MG

A médica oftalmologista Paula Sandri Frantz, de 33 anos, foi executada com seis tiros dentro do próprio carro na cidade de Itajubá, Minas Gerais. A vítima saía para almoçar, no bairro Morro Chic, quando foi abordada por dois suspeitos, um adolescente de 16 anos e um homem de 25 anos.

Conforme o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, foi possível identificar um veículo Peugeot, de cor cinza, se aproximando do local pouco antes do crime, a partir das imagens de segurança de residências próximas. Os suspeitos teriam estudado a rotina da vítima e sabiam o horário que ela iria almoçar.

De acordo com ele, a médica descumpriu o acordo de pagar uma porcentagem das vendas aos golpistas , ficando com o dinheiro para si.

A Polícia Civil vai investigar a veracidade do caso. A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário do Mato Grosso do Sul informou que não consta em seus registros passagem do pai da vítima no sistema prisional do estado.

Nota de falecimento

A oftalmologista teria sido morta por suposto envolvimento em golpe de venda de trator Crédito: Reprodução EPTV

O Hospital de Clínicas, onde a vítima trabalhava, emitiu uma nota de pesar pela morte da médica. Segundo o hospital, "Dra. Paula trabalhava no Centro de Oftalmologia e era querida por toda a equipe. Com seu jeito gentil e delicado, atendia todos os pacientes com muita atenção. Deixará muitas saudades no coração de todos nós".