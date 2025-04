BB vai disponibilizar R$ 120 milhões para projetos culturais do CCBB

O Banco do Brasil ampliou em 20% os recursos destinados aos projetos culturais que vão compor a programação de seus cinco centros culturais (CCBB). Com isso, o total destinado à iniciativa será de R$ 120 milhões para o biênio 2026-2027. . Com isso, o

O edital de patrocínio, lançado nesta terça-feira (8), traz algumas novidades. Uma delas é a inclusão de Salvador, ao lado de Rio de Janeiro, de São Paulo, Brasília e Belo Horizonte, entre as unidades do CCBB. Outra novidade é a oferta de cursos presenciais de capacitação para ajudar os produtores culturais a prepararem projetos em melhores condições de aprovação. Novo momento A iniciativa conta com a parceria do Ministério da Cultura. "Será um importante lançamento, pela dimensão de acolhimento de produtores da cultura nacional. Por meio desse projeto, o BB ajudará artistas de todas as regiões do país, potencializando a economia criativa tão característica dos brasileiros", disse à Agência Brasil a ministra Margareth Menezes. Segundo ela, o edital será "um novo momento de nacionalização da Lei Rouanet, para chegar a regiões que ainda não tiveram oportunidades".

De acordo com a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, a seleção buscará “os fazedores de boa arte pelo Brasil inteiro e de forma cada vez mais democrática. A ideia é abrir o CCBB para iniciativas que proporcionem experiências significativas ao público”, afirmou Tarciana, enfatizando que o foco do programa são produtores, artistas e acessos culturais. Inscrições As inscrições para o edital são gratuitas e podem ser feitas no site do BB, tanto por pessoas jurídicas quanto por pessoas físicas. Os projetos podem incluir áreas como exposição, artes cênicas, música, cinema e educação, que possam ser realizados em uma ou mais unidades do CCBB. Patrocínios | Portal BB O Programa Banco do Brasil de Patrocínios tem por objetivo selecionar projetos que reforcem o valor da marca e deem a oportunidade de apresentar os produtos, serviços e soluções da instituição para públicos de interesse.

O prazo para envio de propostas será até 26 de maio e a divulgação do resultado, no último trimestre de 2025. Segundo Tarciana Medeiros, a análise dos projetos ficará a cargo de uma “equipe de curadoria extremamente capacitada”, que inclui uma comissão interna e parceiros externos, tendo como critérios a relevância conceitual e temática, aderência às áreas e segmentos que o BB apoia, viabilidade financeira e técnica, além de acessibilidade para os diversos públicos. Curso de capacitação Para tornar o programa do CCBB ainda mais democrático, estão previstas, pela primeira vez, a capacitação e a formação de produtores. “[Nas edições anteriores,] percebemos muitas iniciativas de qualidade que não avançaram porque as pessoas tinham dificuldade, principalmente com a escrita, no sentido de apresentar de forma adequada o projeto”, acrescentou a presidente do BB.