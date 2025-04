Renovação do público reforça o perfil da histórica Cinemateca do MAM

A Cinemateca do Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro tem um público característico que mescla cinéfilos que costumam ir ao local há anos e jovens, que fazem parte de novas gerações frequentadores, muitos deles ou são estudantes de cinema ou receberam influência de pessoas de mais idade. A Cinemateca do Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro tem um público característico que mescla cinéfilos que costumam ir ao local há anos e jovens, que fazem parte de novas gerações frequentadores, muitos deles ou são estudantes de cinema ou receberam influência de pessoas de mais idade.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Esse público teve a satisfação de ter de volta, em março, a sala de projeção que ficou fechada por 8 meses. O retorno das atividades marcou ainda o início das comemorações dos 70 anos de exibição da Cinemateca do MAM. O coordenador-geral da Cinemateca, José Quental, disse que ao longo desses anos a Cinemateca não parou, e sempre teve um público razoável, com maior presença de jovens e estudantes universitários, resultado das parcerias com universidades como a Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Federal Fluminense (UFF), Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-Rio) e Universidade do Estado do Rio (Uerj). “A gente está reparando também o retorno de muitos frequentadores da Cinemateca que não vinham há um tempo. Então, na verdade, está tendo uma mistura de público. O mais jovem, que está descobrindo [a cinemateca] agora, o público que já estava frequentando e voltou, e um outro público que frequentou no passado e não estava vindo”, avalia Quental. Segundo o coordenador, o público está redescobrindo e tocando uma certa nostalgia, a saudade que tinha do lugar.

“É isso que a gente tem notado do público, e todos estão felizes. Acho que tem uma certa felicidade de vir para este espaço”, disse em entrevista à Agência Brasil. “É bacana este retorno, tem a mistura de várias cabecinhas brancas com a garotada”. Quental explicou que o fechamento da cinemateca, em agosto de 2024, foi causado pela necessidade de adaptações das instalações do MAM para a reunião do G20. Ao fim do encontro, em dezembro, começaram as obras da cinemateca, que ganhou sala de exibição com tela nova, cabine de projeção reformada, troca do cabeamento elétrico e renovação dos sistemas de áudio e iluminação. O espaço também recebeu novos mobiliários e equipamentos para sessões acessíveis.

A obra do auditório Cosme Alves Netto, onde funciona a cinemateca, custou R$ 790 mil, recursos viabilizados pelo Ministério da Cultura e pelos editais Apoio aos Espaços de Audiovisual, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, em parceria com a produtora Duas Mariola Filmes, e Viva o Cinema de Rua II - Apoio à Reforma ou Reabertura de Salas de Cinema, da RioFilme, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Os dois por meio da Lei Paulo Gustavo (LPG). Nessa nova etapa, a cinemateca reforçou seu compromisso com a preservação e difusão do patrimônio audiovisual, com a exibição de obras clássicas e contemporâneas de relevância cultural. O público pode também participar de palestras, cursos e encontros, o que contribui para a formação de uma cultura cinematográfica e para a valorização do patrimônio audiovisual brasileiro e internacional. Seguindo a tradição de sua programação de filmes clássicos e contemporâneos de destaque, a reabertura foi com o filme Salomé, vencedor do 57º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, em 2024, tendo na sequência uma conversa com o diretor André Antônio.

De acordo com Quental, as sessões têm ficado muito movimentadas e a programação de reabertura está na linha do que se faz ao longo do ano, com exibições de filmes clássicos de cineastas como Jean-Luc Godard, John Ford e Alfred Hitchcock. “São filmes que, de tempos em tempos, a gente acha importante projetar e mostrar na tela grande para as pessoas verem e reverem”, disse, acrescentando que a programação também tem filmes mais recentes, incluindo os de cinematecas estrangeiras e sessões de debates. “A gente fez uma sessão especial do filme restaurado de Zelito Viana, Minha Namorada; um filme restaurado do Jorge Durán, A Cor do Seu Destino; o filme recuperado, que está sendo digitalizado da [cineasta] Lúcia Murat, um filme super raro que ela fez na Nicarágua”, lembra.