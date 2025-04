Receitas com frutas cítricas são destaque do programa Xodó de Cozinha

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O alimento da vez são as frutas cítricas, como laranja, tangerina e limão. No programa, Regina e Laila vão conversar sobre o meio ambiente, agronegócio e os impactos sociais do aproveitamento total dos alimentos. A apresentadora vai mostrar como aproveitar completamente os alimentos cítricos em diversas receitas, desde o biscoito com tangerina até o sal temperado com cascas de frutas.

O Xodó de Cozinha pode ser acompanhado no YouTube do canal e fica disponível no aplicativo TV Brasil Play.

Sobre o Xodó de Cozinha

Apresentado pela chef Regina Tchelly na TV Brasil, o programa Xodó de Cozinha busca incentivar a alimentação saudável e de baixo custo. A temporada de estreia tem 26 episódios. Cada edição conta com um convidado especial para preparar receitas com um alimento específico e conversar sobre um tema. A produção recebe personalidades como Bela Gil, André Trigueiro e Sidarta Ribeiro, entre outros.

Com seu afeto e carisma, a chef Regina Tchelly tem uma linguagem bastante característica para cativar o público e os entrevistados da nova atração televisiva. "Os convidados são incríveis e fico feliz de estar reunida com tanta gente que está fazendo acontecer, mostrando que é possível comer bem, de forma saudável e acessível", conta.