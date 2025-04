Embarcação com 60 pessoas naufraga no Marajó; todos foram resgatados com vida

Embarcação com 60 passageiros naufragou no rio Paracauary, no Marajó, após colidir com um banco de areia

Uma embarcação que transportava 60 pessoas naufragou na noite de sexta-feira, 4, no arquipélago do Marajó, no estado do Pará. O barco, que havia partido de Breves com destino a Belém, colidiu com um banco de areia próximo a uma praia da região. Ninguém ficou ferido.

O barco, identificado como Ana Clara II, navegava no rio Paracauary, entre os municípios de Soure e Salvaterra. Segundo a Polícia Militar do 8º BPM, estavam abordo 20 homens, 32 mulheres e 8 crianças. “Todas foram resgatadas com vida”, informou a corporação. Entre os sobreviventes estava um bebê recém-nascido de apenas 12 dias.