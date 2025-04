Rio se prepara para a frente fria que poderá trazer tempestade 

O governo do Rio intensificou o planejamento de prevenção e ações voltadas para a forte chuva que está prevista para esta sexta-feira (4) e que deve permanecer durante o final de semana. De acordo com o boletim meteorológico da Defesa Civil Estadual, o avanço da frente fria pelo oceano poderá acentuar os locais de instabilidade, aumentando as chances de tempestade, raios e ventania em diversas regiões do estado.

O governador Cláudio Castro anunciou medidas para minimizar os efeitos do temporal. “Estamos atuando de forma preventiva e antecipada para atenuar possíveis danos causados pela chuva que está prevista para o fim de semana. Nossas equipes trabalham, sem parar, monitorando todo o estado. Temos a consciência dos efeitos das mudanças climáticas que vêm acontecendo e afetam toda a população”, disse.