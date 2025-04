Clima em abril de 2025 no Brasil: como será? Veja previsão do tempo

Clima em abril de 2025 no Brasil: confira a previsão feita para o mês / Crédito: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

Com a indicação de chuvas acima da média no centro-norte da região Nordeste, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) compartilhou suas previsões para o mês de abril. O período pode apresentar chuvas concentradas no Norte do País e áreas do leste das regiões Sudeste e Sul. O prognóstico climático do Inmet ainda prevê que a presença de chuvas mais regulares em áreas agrícolas da Região Norte e centro-norte da Região Nordeste pode ser benéfica aos cultivos de primeira e segunda safras.

Para as regiões Centro-Oeste e Sudeste, a previsão é de chuvas mal distribuídas espacialmente, embora mais concentradas no leste da Região Sudeste. Na ocasião, as condições favorecem o manejo dos cultivos de segunda safra (cana-de-açúcar e café). Confira a previsão do tempo para abril no País a seguir.

Clima em abril de 2025 no Brasil: previsão para as regiões Na indicação do instituto de meteorologia, o mês de abril apresenta “chuvas entre a média climatológica em grande parte da Região Norte”. A exceção fica em áreas do leste do Acre, divisa do Amazonas com Roraima, Amapá e sul do Tocantins.

Na Região Nordeste, indica-se a continuação das chuvas, acima da média no centro-norte da região. Em grande parte da Bahia, por exemplo, "os volumes de chuva podem ficar próximos da média histórica, com volumes inferiores a 140 mm". No caso das Regiões Centro-Oeste e Sudeste, a previsão é de "chuvas próximas e abaixo da média, com volumes inferiores a 200 mm".