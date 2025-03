Incêndio em avião em Denver deixa 12 feridos

Um avião da American Airlines sofreu um incêndio depois de pousar na quinta-feira (13) no aeroporto internacional de Denver, no Colorado, e 12 passageiros foram hospitalizados com ferimentos leves.

O voo 1006 da American Airlines entre Colorado e Dallas foi desviado para o aeroporto de Denver depois que a tripulação relatou "vibrações no motor", informou a Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos.