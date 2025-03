Brasil Paralelo é processado pela União por desinformação sobre caso Maria da Penha

A Advocacia-Geral da União (AGU) pede a condenação do portal Brasil Paralelo por desinformação sobre o caso Maria da Penha . O site produziu um documentário dando ênfase às teses da defesa do ex-marido de Maria da Penha, condenado por tentativa de feminicídio contra ela.

A AGU argumenta que os vídeos produzidos, publicados e distribuídos pela empresa passam a impressão de que a versão do condenado não foi considerada pelas autoridades. No entanto, as alegações do ex-marido de Maria da Penha foram rejeitadas com base em provas apuradas no inquérito policial e na instrução processual.

O caso é acompanhado internacionalmente pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA).

"Há uma nítida intenção de gerar descrédito sobre o julgamento, atingindo, primeiramente, a atividade jurisdicional do Estado, além da própria credibilidade do caso que nomeou umas das principais leis de proteção da mulher contra a violência doméstica e familiar, e, consequentemente, de todo um conjunto de políticas públicas que se amparam na referida lei", diz trecho da ação.