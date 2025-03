Filhos de brasileiros são separados dos pais em Portugal: entenda o que é institucionalização

Filhos de um casal brasileiro são separados de seus pais em Portugal; entenda o que é o processo de institucionalização / Crédito: Reprodução/ Freepik

Na última semana, um casal brasileiro teve a guarda de seus filhos revogada. O processo foi, conforme os pais, aplicado sem muitas explicações, com base em denúncias feitas por professora de uma das crianças. O caso trouxe comoção e um debate em torno da institucionalização, processo pelo qual os filhos podem ser separados de seus pais. A situação tem sido debatida intensamente entre famílias brasileiras que se mudam para Portugal em busca de uma nova perspectiva.

O país europeu é um destino frequentemente escolhido por brasileiros, seja pela busca de novas oportunidades de trabalho, seja para se afastar de traumas vividos no Brasil.

Dados de 2023 do Ministério das Relações Exteriores (MRE), disponíveis no Mapa Nacional da Violência de Gênero, apontam que Portugal lidera o ranking de brasileiros residentes no exterior que recorreram à rede consular para obter auxílio em casos de subtração de menores. Ao mesmo tempo, também em 2023, conforme relatório da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) portuguesa, 2.665 crianças imigrantes foram acompanhadas com medidas de proteção após investigações do órgão. Deste total, 99,78% são brasileiros. A institucionalização está entre as medidas protetivas às crianças e adolescentes previstas na lei de Portugal. Mas, afinal, o que é esta medida e quando ela pode acontecer?

O que é a institucionalização?

O conceito de institucionalização tem sido amplamente debatido devido a seus impactos no desenvolvimento das crianças acolhidas. Dependendo do contexto, o processo pode facilitar ou dificultar o crescimento saudável dos menores. O termo pode se referir ao acolhimento de um indivíduo ou grupo em uma instituição, como centros de acolhimento ou hospitais psiquiátricos. Denúncia de racismo e discriminação arquivada, em Portugal; ENTENDA



No contexto jurídico, a institucionalização é usada por alguns países, como Portugal, para retirar a guarda de filhos, levando as crianças para uma família d acolhimento pu para um instituição com este fim. Na justiça portuguesa, a Lei n.º 147/99, de 1º de setembro de 1999, conhecida como “Lei de protecção de crianças e jovens em perigo” foi a primeira legislação a apontar os diversos meios de intervenção em uma situação familiar, incluindo a institucionalização. Segundo o site do Ministério Público de Portugal, a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo teve sua última atualização em 2023.

A lei portuguesa autoriza e regulamenta as intervenções das autoridades sempre que "segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento" de uma criança estejam em risco. Tanto nacionais quanto imigrantes estão sob esta legislação. Lei portuguesa deve ser seguida, desde que garanta os direitos básicos dos envolvidos

"Os limites são fixados pelas leis e regulamentos de Portugal. A lei do país em que aquela pessoa é domiciliada determina, dentre outras, as questões relacionadas aos diretos de família", aponta a advogada Ana Carolina Matos, doutora em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), ao citar o artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ana Carolina, que é professora de Direito Internacional e Direito Civil, enfatiza que "considerando que essas crianças e seus pais são domiciliados em Portugal, a eles se aplica a lei portuguesa".