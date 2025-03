Casal brasileiro perde guarda dos filhos em Portugal e pede ajuda

Casal de brasileiros vive drama familiar com a perda da guarda dos filhos em Portugal / Crédito: Acervo pessoal

O casal de brasileiros Carol Archangelo e Carlos Orleans vive em Portugal há cerca de cinco anos. Recentemente, tiveram a guarda dos dois filhos transferida para outra família por ordem da justiça da cidade de Viseu. As crianças têm seis e oito anos de idade. Em conversa com O POVO, o pai das crianças conta que a decisão judicial foi emitida em 17 de março com base em um pedido do Ministério Público português. Segundo ele, o processo foi aberto em 2023 após uma professora achar que seu filho caçula, de seis anos, estava cansado.



Assine agora "Viemos sendo acompanhados desde 2023 pela CPCJ (Comissões de Proteção de Crianças e Jovens), devido à denúncia da professora de que meu filho estava com cara de cansado na sala de aula e que era preciso aferir o domicílio dele para verificar as condições", relata Carlos Orleans.



E, ainda conforme o pai, a família passou a ser entrevistada por uma profissional designada, mas nunca foi informada sobre a possibilidade da retirada da guarda dos filhos.

“Após isso, foi acionada uma assistente social da segurança social de Vise, e ela começou a agendar entrevistas com a gente. Sempre se colocando como parte administrativa. Nunca e em nenhum momento foi passado para gente que esse tipo de manobra seria possível”, relata.

Brasileiros são surpreendidos com perda de guarda dos filhos

Na última quinta-feira, 20, o casal foi surpreendido em casa por policiais informando que as crianças não iriam retornar, pois tinham sido levadas pela assistência social.

Ele conta que os agentes informaram um número de protocolo e orientaram que ele e a esposa “corressem atrás” da situação.

“Fomos surpreendidos na última quinta-feira na parte da manhã quando levamos nossos filhos para o colégio, voltamos para casa e iriamos buscar no almoço. Três policiais vieram à nossa residência informar basicamente que as crianças tinham sido levadas pela assistência social e não deixaram nenhum papel, não deixaram nada... Só um número de protocolo e pediram para que a gente corresse atrás”, afirma.

Abalado, o pai recorda que foram até a escola dos filhos, sendo informados pelo porteiro que as crianças haviam sido institucionalizadas. “Fomos desesperados e, quando chegamos, o porteiro (da escola) falou para gente que as crianças haviam sido institucionalizadas e que era para gente voltar para casa que eles entrariam em contato”, continua Orleans.



O casal lembra que a polícia foi acionada devido ao desespero deles, com os guardas orientando que se deslocassem até o Tribunal da cidade para resolver a questão. “Após isso acionaram a polícia para gente, pois eu fiz um escândalo; e a polícia pediu para que a gente fosse no Tribunal de Viseu. Chegando no Tribunal de Viseu tivemos a mesma confirmação”, relata o pai.

Pais estão há quatro dias sem notícias dos filhos Carlos diz que está há quatro dias sem ver ou ter notícias das crianças e lamenta não poder acalmá-las.