Homem é colocado dentro de porta-malas e espancado até a morte em MG

Quatro suspeitos foram identificados e estão sendo procurados pela polícia / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem foi morto durante a madrugada deste domingo, 23, após ser colocado no porta-malas de um carro e espancado em via pública na cidade de Juiz de Fora, interior de Minas Gerais. O crime teria ocorrido após os agressores e a vítima, identificada como Sebastião Felipe Ladeira, 37, se envolverem em uma briga dentro de uma casa de shows, de onde ele teria sido levado e espancado até o óbito. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o rapaz sendo retirado do porta-malas e posteriormente atingido com socos e pontapés. Segundo informações publicadas pelo portal G1 Zona da Mata, testemunhas do crime afirmaram que o homem ainda foi atropelado por uma caminhonete. As imagens não capturaram esse momento.

Ainda não há informações se o possível atropelamento teria relação com o homicídio. A morte de Sebastião foi confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar de Minas Gerais, que chegaram ao local após as vias de fato. Um boletim de ocorrência foi registrado sobre o caso, entretanto, a causa da briga ainda não foi divulgada pelos órgãos de segurança. Quatro suspeitos do crime foram identificados e estão sendo procurados pela polícia. Amigos de Sebastião afirmaram que os agressores retiraram a vítima da boate com auxílio de profissionais da casa, que também teriam assistido ao crime sem intervir. Três seguranças e o dono do estabelecimento foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos.

Casa de shows afirma colaborar com a investigação Em nota publicada nas redes sociais, o estabelecimento afirmou que tem colaborado com as autoridades para a elucidação dos fatos. A casa de shows também lamentou a morte de Sebastião e disse repudiar qualquer ato de violência. O texto também afirma que os seguranças seguiram “todos os procedimentos adequados” e agiram prontamente para conter a briga. Confira nota: “O Madeira`s Lounge vem a público manifestar seu mais profundo pesar e indignação pelos atos de violência ocorridos na madrugada de ontem (22/03/2025).

Prezamos pela segurança e pelo bem-estar de nossos clientes e colaboradores, e temos protocolos rigorosos para evitar qualquer tipo de conflito dentro de nossas dependências. Diante de uma briga iniciada no interior da casa, nossa equipe de segurança agiu prontamente para conter a situação e retirar os envolvidos, seguindo todos os procedimentos adequados. Infelizmente após a saída do estabelecimento, um episódio de violência ocorreu na via pública, resultando em uma tragédia que nos choca e entristece profundamente. Reforçamos que não compactuamos com qualquer ato de violência e que estamos colaborando com as autoridades para a elucidação dos fatos. A segurança e integridade de todos sempre foram e continuarão sendo nossas prioridades.